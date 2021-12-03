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Стало известно, когда Меркель официально сложит свои обязанности

Полина Долганова

В мире
Стало известно, когда Меркель официально сложит свои обязанности
Фото: bundeskanzlerin.de

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель сложит свои обязанности после избрания нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое, скорее всего, состоится 8 декабря. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

— Это канцлерство окончится, насколько это видится сегодня, с избранием нового канцлера Олафа Шольца, которое назначено на среду. Тогда оно закончится, — цитирует Зайберта РИА Новости.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Аналогичные уведомления получили Олаф Шольц, министры правительства Меркель и министр ведомства канцлера Хельге Браун.

До этого Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника. Бундестаг провел учредительное заседание в Берлине 26 октября.

24 ноября кандидат в канцлеры Олаф Шольц заявил, что Социал-демократическая партия (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) сформировали правящую коалицию в Германии. В тот же день СМИ сообщили, что заседание Бундестага, на котором Шольца изберут новым канцлером Германии, состоится не позднее 8 декабря.

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