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Врач Эдигер предложил изучить антиковидные меры на одном регионе

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Эдигер предложил изучить антиковидные меры на одном регионе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В настоящее время необходимо доработать регламенты и нормы лечения коронавирусной инфекции. А сами антиковидные меры следует сначала провести локально, затем кропотливо изучить их последствия и эффективность. Такое мнение высказал врач Александр Эдигер.

По его мнению, необходимо взять регион, не имеющий активных транспортных потоков, и ввести на этой территории жесткие ограничительные меры.

— Берем, например, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области как регион эксперимента. С последующим проведением массового скрининга населения по определению результатов вакцинации и иммунного статуса. Такое глубокое изучение позволит достаточно точно определить эффективность антиковидных мер, — отметил он в комментарии ОСН.

Затем необходимо проанализировать полученные данные и определить, стоит ли вводить данные меры на территории всей страны.

Кроме того, по мнению специалиста, должна быть проведена работа по обследованию вакцинированных и переболевших с выделением особых групп риска.

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До этого стало известно, что бесплатное тестирование на COVID-19 предложили ввести в России.

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