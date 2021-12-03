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Вакансия магистра позитива появилась в России

Анастасия Колоскова

Общество
Вакансия магистра позитива появилась в России
Фото: Офис, 2005 год

Магистра позитива или вдохновителя разыскивает для работы в офисе столичная компания. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте для поиска работы.

От сотрудника требуется «создать музыкальный фон в офисе, чтобы максимально зарядить сотрудников энергией и позитивом».

Соискатель должен иметь опыт работы не менее трех лет, обладать собственной коллекцией современной электронной музыки, знать принципы музыкального сета и быть готовым трудиться в будние дни.

За все это работодатель готов платить ему от 150 тысяч в месяц, следует из объявления на superjob.ru.

До этого сообщалось, что в России вырос спрос на контролеров QR-кодов. Вакансии для них с недавнего времени стали публиковать работодатели. Согласно исследованию компании HeadHunter, за последнее время в стране было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Чаще всего контролеры требуются в торговые центры и заведения общепита. Также специалисты нашли почти 100 человек, которые сами ищут работу контролерами QR-кодов и температуры тела.

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