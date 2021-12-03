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Названы три знака зодиака, которым стоит опасаться солнечного затмения 4 декабря

Лала Манушакян

Общество
Названы три знака зодиака, которым стоит опасаться солнечного затмения 4 декабря
Фото: Unsplash

Солнечное затмение, которое состоится 4 декабря, предвещает новый этап жизни для знаков зодиака, однако Овнам, Весам и Козерогам этот период принесет проблемы.

Почти у всего зодиакального семейства будет возможность объективно и разумно проанализировать весь накопленный жизненный опыт, а также почувствовать себя полностью свободным и преисполненным. В солнечное затмение стоит подумать о непростом пережитом 2021 годе, стоит вспомнить некоторые моменты или ситуации из прошлого.

А вот представителям знака зодиака Овен предстоит испытать стресс. Последующую неделю после солнечного затмения Овны будут в замешательстве и негодовании. Однако из-за присущей этому знаку критичности характера он подвергнет все вокруг происходящее сомнению.

Второй знак зодиак, которому придется нелегко, — Весы. У них возникнет желание все бросить, уехать из города и стать новым человеком. Однако стоит взвесить такой серьезный шаг, прежде чем принимать решение.

Козероги также попали под пагубное влияние солнечного затмения. Этот знак зодиака будет подозревать в людях неискренность. Козероги начнут заниматься самокопанием, которое поможет простить недоброжелателей, сообщает Пятый канал.

Ранее астропсихолог Иван Буркот объяснил, почему люди, рожденные во время коридора затмений, особенные.

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