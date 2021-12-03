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Байден сообщил, что готовит комплекс инициатив относительно России и Украины

Анастасия Колоскова

В мире
Байден сообщил, что готовит комплекс инициатив относительно России и Украины
Фото: whitehouse

Американский президент Джо Байден готовит ряд инициатив, касающихся России и Украины. Об этом он заявил в пятницу, 3 декабря, в Белом доме.

— Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами, — высказался он, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Байден добавил, что в этих переговорах принимают активное участие его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Соединенных штатов Энтони Блинкен.

— Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается, — цитирует американского лидера ТАСС.

В ходе встречи с журналистами Байден отрицательно ответил на вопрос, состоялся ли утром в пятницу телефонный разговор с Владимиром Путиным.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована. По его словам, в настоящее время рассматриваются разные варианты, включая и 7 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться уже 7 декабря.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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