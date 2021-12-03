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Блинкен рассказал о сроках встречи Байдена и Путина

Анастасия Колоскова

Политика
Блинкен рассказал о сроках встречи Байдена и Путина
Фото: U.S. Embassy Moldova / CC BY-ND 2.0

Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в очень скором будущем. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

— Байден переговорит с Путиным в очень скором будущем, — цитирует Блинкена РИА Новости.

3 декабря помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва относится к предстоящей встрече президентов России с США с «олимпийским спокойствием».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дату переговоров Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласовали.

До этого в СМИ появилась информация, что встреча российского лидера и его американского коллеги может пройти уже 7 декабря.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры двух лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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