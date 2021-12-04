Эксперт объяснил, как проверить правильность суммы квартплаты

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Для того, чтобы оценить, является ли размер квартплаты справедливым, следует проверить ее соответствие тарифам действующей региональной сетки, посмотреть, есть ли лишние пункты в квитанции и некоторые другие моменты. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Он отметил, что большинство пунктов в квитанции формируется исходя из действующей региональной сетки тарифов. Расхождение цифр может быть только в случае соответствующего решения общего собрания собственников.

— Законное объяснение может быть только одно: собрание собственников жильцов по какой-то причине приняло решение о повышении взимаемых тарифов, — пояснил эксперт, передает агентство «Прайм».

По словам Минко, в таком случае управляющая компания должна предоставить всю информацию об этом собрании. Если такой информации нет, то можно смело требовать у УК перерасчет и жаловаться в региональную жилищную инспекцию.

При начислении квартплаты управляющая компания должна также учитывать дополнительные доходы дома, например, от размещения в нем рекламных носителей, вышек сотовой связи или предоставления допуслуг расположенных в нем коммерческих структур, добавил эксперт.

Кроме того, важная часть тарифов рассчитывается или исходя из площади квартиры или количества зарегистрированных и проживающих в ней людей, поэтому важно проверить все указанные цифры, чтобы они соответствовали фактическим, подчеркнул специалист.

Эксперт ранее перечислил услуги ЖКХ, за которые не нужно платить. Сергей Минко отметил, что никаких бесплатных услуг ЖКХ не существует — жильцы платят за все, что делает управляющая компания. Но не все знают, что часть услуг, за которые платят владельцы жилья, уже учтены в обязанностях УК и оплачены. В первую очередь это касается того, что находится вне квартир — уборка, текущий ремонт лестничных клеток и придомовой территории, чердаков и подвалов.