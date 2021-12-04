В Минтрансе опровергли информацию о вводе ограничений на использование личных авто

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Новая транспортная стратегия не предусматривает ограничений на использование личных машин. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что одним из основных направлений стратегии является экологичность. Так, например, в стране планируют увеличить количество единиц транспорта с более высоким экологическим классом, пишет РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что в рамках государственной стратегии транспорта до 2035 года автовладельцам предложат ограничить использование личных машин. По данным источников, российские власти рассматривают возможность внедрения поэтапного ограничения на использование машин «низких экологических классов». По одному из возможных сценариев владельцам могут запретить въезжать в транспортную зону.

30 ноября в России утвердили транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на 2035 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В качестве основных целей развития российской транспортной индустрии в документе числятся такие пункты, как развитие внутреннего туризма, транспортная доступность территорий, повышение мобильности граждан и оперативное внедрение новых технологий.