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«Будьте внимательны»: москвичей предупредили о сильном ветре и снеге 4 декабря

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
«Будьте внимательны»: москвичей предупредили о сильном ветре и снеге 4 декабря
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 4 декабря, в Москве наблюдается небольшой снег. Его покров может возрасти до одного сантиметра. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Температура воздуха в субботу при этом будет составлять от минус 2 до 0 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Москвичей призывают быть внимательными на улице.

Городские службы в свою очередь продолжают мониторить улично-дорожную сеть и проводить регламентные работы в зависимости от погодных условий, подытожили в комплексе.

До этого в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» москвичей предупредили о скользких дорогах в субботу, 4 декабря.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидаются 20-сантиметровые сугробы. В целом за ближайшие дни прогнозируется около 30–40 миллиметров осадков, что составляет более половины всего месячного объема небесной влаги. В такой ситуации, утверждает Тишковец, сугробы будут каждый день увеличиваться. Особенно это станет заметно после обильных снегопадов 7–8 декабря.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что наступление настоящей русской зимы в столице ожидается не ранее 10 декабря.

«Вечерка» узнала, как коммунальные службы города справляются с капризами погоды.

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