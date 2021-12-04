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Около 50 километров дорог откроют до конца года в Новой Москве

Полина Долганова

Город
Около 50 километров дорог откроют до конца года в Новой Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское, административно-деловой центр Коммунарка Карта всех событий

В 2021 году в Новой Москве планируют запустить движение по 46,7 километра дорог. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, к настоящему моменту в префектуре открыли 29,9 километра новых магистралей.

Жидкин напомнил, что открытие участка дороги на первом пусковом комплексе ЦКАД стало значимым событием для города. Протяженность этой части дороги составляет 25 километров. Также в 2021 году открылся участок дороги М3 «Украина», чья протяженность составляет 12 километров.

Кроме того, в июле 2021 года участок дороги Воскресенское — Каракашево — Щербинка также стал доступен для водителей.

В скором времени в эксплуатацию также введут дороги на территории АДЦ и поселка Коммунарка.

Вся эта транспортная есть уже обозначена в проекте планировки территории, передали слова руководителя департамента на сайте мэра Москвы.

Более 340 земельных участков, площадь которых составляет около 700 гектаров, выделили на строительство дорог в столице за 2021 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 1 декабря. Он отметил, что реконструкция и возведение магистралей — одна из приоритетных задач для города.

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