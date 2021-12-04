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Электросети обновили на территории столичной усадьбы Деда Мороза

Полина Долганова

Город
Электросети обновили на территории столичной усадьбы Деда Мороза
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 168Дс1 Карта всех событий

В московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» появилась новая трансформаторная подстанция, которая оборудована системами релейной защиты и автоматики, а также имеет автоматическую систему учета электрической энергии.

Мощность дополнительной электроэнергии в усадьбе теперь составляет 400 киловатт. Специалисты проложили четыре кабеля с напряжением 10 киловольт и четыре кабеля по 0,4 киловольта. Их общая протяженность составила свыше 420 метров. Если одна из линии окажется неисправна, то напряжение будет подаваться по другой, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В волшебном городке работают спортивная площадка, крытый каток и аттракционы. Открыта тропа с персонажами русских и зарубежных сказок, кроме того, там располагается ферма с домашними животными.

В 39 столичных парках открылась почта Деда Мороза. До 21 января включительно жители столицы могут отправить письмо зимнему волшебнику и рассказать в нем о своих мечтах, планах и надеждах. Письмо попадет к адресату, если на конверте написать имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, которому предназначается письмо. В него можно вложить открытку, рисунок или новогоднее поздравление со стихами.

Все письма специальный снеговик-почтовик на автобусе доставит в Московскую усадьбу Деда Мороза. Ответ на послания с указанным обратным адресом придет до конца зимы.

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