Суд арестовал водителя Cadillac, устроившего стрельбу на дороге в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Таганского суда

Суд приговорил мужчину, устроившего стрельбу на Большой Грузинской улице в Москве, к заключению сроком до 3 февраля 2022 года. Об этом в субботу, 4 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2022 года, — рассказали в ведомстве.

Видео: Пресс-служба Таганского суда

Прокуратура Москвы контролирует ход дела. В настоящее время расследование продолжается.

По результатам экспертной оценки тяжести причиненного здоровью потерпевшего вреда действиям обвиняемого при наличии оснований будет дана дополнительная оценка.

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Инцидент произошел рядом с домом 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, достал травмат и выстрелил в своего оппонента. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Позже по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Всю имеющуюся информацию о данном происшествии читайте в специальном материале «ВМ».