Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Женщину с инсультом эвакуировали вертолетом из Новой Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Женщину с инсультом эвакуировали вертолетом из Новой Москвы
В Новогодние праздники специалисты Московского авиацентра спасли 8 человек / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Женщину с инсультом эвакуировали вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) из ТиНАО. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

В ведомстве отметили, что днем 4 декабря на площадку «Киевский» служба скорой помощи доставила 70-летнюю пациентку с предварительным диагнозом инсульт. Дежурный санитарный вертолет МАЦ эвакуировал пенсионерку в специализированное лечебное учреждение столицы.

— На борту ее сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф города Москвы, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшей, — говорится в сообщении ведомства.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что ежегодно пилоты МАЦ совершают более 350 вылетов.

По его словам, большую часть летного состава авиацентра составляют офицеры запаса — 90 процентов. Всего в авиапарке Москвы 11 воздушных судов, среди которых пять пожарных вертолетов. Экипажи проводят разведку пожароопасной обстановки, эвакуируют пострадавших в крупных ДТП и экстренно госпитализируют больных, тушат пожары, ищут заблудившихся в лесах.

Читайте также:
помощь пациентам ТиНАО Вертолеты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте