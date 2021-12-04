Женщину с инсультом эвакуировали вертолетом из Новой Москвы

В Новогодние праздники специалисты Московского авиацентра спасли 8 человек / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Женщину с инсультом эвакуировали вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) из ТиНАО. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

В ведомстве отметили, что днем 4 декабря на площадку «Киевский» служба скорой помощи доставила 70-летнюю пациентку с предварительным диагнозом инсульт. Дежурный санитарный вертолет МАЦ эвакуировал пенсионерку в специализированное лечебное учреждение столицы.

— На борту ее сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф города Москвы, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшей, — говорится в сообщении ведомства.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что ежегодно пилоты МАЦ совершают более 350 вылетов.

По его словам, большую часть летного состава авиацентра составляют офицеры запаса — 90 процентов. Всего в авиапарке Москвы 11 воздушных судов, среди которых пять пожарных вертолетов. Экипажи проводят разведку пожароопасной обстановки, эвакуируют пострадавших в крупных ДТП и экстренно госпитализируют больных, тушат пожары, ищут заблудившихся в лесах.