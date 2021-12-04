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Названа дата разговора Путина и Байдена

Анастасия Колоскова

Политика
Названа дата разговора Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по защищенной видеосвязи 7 декабря. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на Белый дом.

Разговор глав государств коснется ситуации на Украине и других вопросов. В частности, американский лидер планирует выразить обеспокоенность по поводу военной деятельности Москвы на границе с Украиной. Кроме того, Байден намерен сообщить о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности, пишет РИА Новости.

До этого президент Соединенных Штатов рассказал об ожиданиях от предстоящего разговора с российским коллегой. В частности, он отреагировал на заявления о «красных линиях», которые были упомянуты в сообщении МИД РФ.

3 декабря помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва относится к предстоящей встрече президентов России с США с «олимпийским спокойствием».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дату переговоров Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласовали.

Однако в СМИ появилась информация, что встреча российского лидера и его американского коллеги может пройти уже 7 декабря.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры двух лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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