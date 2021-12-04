Российские теннисисты стали финалистами Кубка Дэвиса

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Российская сборная по теннису победила команду из Германии в полуфинале Кубка Дэвиса. Турнир проходит в Мадриде.

Так, Даниил Медведев во второй игре противостояния одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты находились на корте 1 час 6 минут.

Счет в матче оказался 2:0 в пользу российских спортсменов. Позже состоится парная встреча Аслана Карацева и Андрея Рублева против Кевина Кравица и Тима Пюца.

Сборная России дважды становилась победителем Кубка Дэвиса — в 2002 и 2006 годах. Последний раз в финал соревнований российские теннисисты выходили в 2007 году. В прошлом розыгрыше спортсмены попали в полуфинал, где проиграли сборной Канады.

6 ноября российские теннисистки завоевали Кубок Билли Джин Кинг. В финале женская сборная по теннису сразилась с командой Швейцарии. Россиянки одержали победу в двух поединках в одиночном разряде. Общий счет в противостоянии — 2:0.