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Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Анастасия Колоскова

Общество
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Российские пользователи Telegram жалуются на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные Downdetector в субботу, 4 декабря.

Согласно данным портала, 45 процентов жалоб касались проблем с приложением, еще 34 процента — проблем с подключением сервера, а 21 процент — проблемам с получением сообщений.

На неполадки в работе мессенджера жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает Downdetector.

18 ноября предприниматель Павел Дуров рассказал, что мессенджер Telegram намерен делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов. Реклама в настоящее время находится в тестовом режиме и доступна не всем, уточнил он.

После ее запуска и покрытия основных расходов компания намерена делиться доходами, потому что это справедливо, подчеркнул бизнесмен. Некоторые администраторы каналов, по его словам, уже размещали рекламу в виде обычных сообщений. Новый формат позволит удобно продвигать каналы и ботов, заключил Дуров.

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