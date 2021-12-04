Компенсационные автобусы запустят на Горьковском направлении МЖД 5 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Между станциями «Балашиха» и «Реутово» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье, 5 декабря, начнут курсировать компенсационные автобусы, так как электрички на данном участке временно ходить не будут. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ограничения будут действовать с 00:30 до 16:20. Такая мера необходима для строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления ЦППК.

— Часть поездов проследует от и до «Железнодорожной» вместо «Балашихи», а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления. Для пассажиров назначены компенсационные автобусы, — пояснили в ЦППК.

Так, от станции Балашиха будут курсировать автобусы с 5:30 до 16:30. От Реутова можно будет уехать с 6:00 до 16:00.

— Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в понедельник, 6 декабря, на маршруте т83 вместо электробусов временно будут работать автобусы.