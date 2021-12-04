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Памятник маршалу Василевскому открыли у здания Минобороны РФ в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Памятник маршалу Василевскому открыли у здания Минобороны РФ в Москве
Фото: Агентство городских новостей Москва
Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 22/2 Карта всех событий

В Москве у здания Министерства обороны России на Фрунзенской набережной открыли памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому.

Монумент представляет собой фигуру военачальника, который сидит за столом с лампой над картами боевых действий Маньчжурской операции. Маршал одет в полевую форму, на его плечо накинута шинель.

В церемонии открытия памятника принял участие министр обороны Сергей Шойгу, а также помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

— Вклад Василевского действительно неоценим на всех фронтах. Не случайно сегодня мы видим это произведение наших художников студии Грекова, за что им отдельное спасибо, в том облике и том изображении, в котором он провел всю войну, — приводят слова Шойгу «Москва 24».

Министр отметил, что спланированные маршалом операции внесли неоценимый вклад в завершение Великой Отечественной войны.

До этого сообщалось, что комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в пятницу, 3 декабря, поддержала установку на западе Москвы памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву.

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