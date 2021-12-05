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Пентагон: США готовы помочь Украине

Виктория Храменкова

Политика
Пентагон: США готовы помочь Украине
Украина, США

Происходящее на границах России с Украиной вызывает беспокойство у США. Поэтому Соединенные Штаты готовы предоставить Киеву необходимое для защиты суверенной территории. С данным предложением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин.

— Мы смотрим на численность сил в приграничных районах, на некоторые вещи, которые происходят в информационном пространстве, на то, что происходит в киберсфере, это действительно повышает нашу обеспокоенность, — заявил Остин на конференции в Калифорнии.

Также он отметил, что США привержены тому, чтобы у Украины было все, что ей нужно для защиты своей суверенной территории, пишет РИА Новости.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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