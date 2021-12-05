Иммунолог рассказал о новой волне COVID-19 в России

На сегодняшний день в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекции. Однако в конце января россиян может ожидать начало новой волны COVID-19. Такое мнение высказал генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

— Думаю, будет ниже тридцати тысяч, но останется выше двадцати пяти тысяч в условный период между волнами инфекции. В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект, — сказал иммунолог.

Возможный всплеск заболеваемости Крючков связывает со штаммом «омикрон». Он мог уже проникнуть на территорию Российской Федерации. Поэтому к концу января – началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом, сказал он в интервью радио Sputnik.

Также иммунолог напомнил, что россияне имеют все возможности для подготовки к подъему заражений.

— Сейчас отличный период, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться. Как раз спад заболеваемости, и есть время, чтобы специфический иммунитет заработал до начала очередной волны. Важно соблюдать индивидуальный противоэпидемический режим: это ношение масок в закрытых помещениях, особенно в общественном транспорте. Лучше не пользоваться транспортом в час пик и соблюдать социальную дистанцию в три и более метра там, где это возможно. Все это в совокупности с вакцинацией дает очень хороший эффект, помогает избежать заражения, — заключил специалист.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.