Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гинцбург прокомментировал мифы о коронавирусной инфекции

Виктория Храменкова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург прокомментировал мифы о коронавирусной инфекции
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Многие люди ошибаются в своих суждениях о коронавирусе. Из-за этого некоторые могут пренебрегать правилами защиты во время пандемии COVID-19 или бояться вакцинироваться. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял три популярных мифа о коронавирусной инфекции.

Ученый опроверг заявления о бесполезности ношения медицинских масок. Он напомнил, что она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы и не обладают антителами. Кроме этого он отметил, что маска дает вакцинированным возможность предотвратить передачу возбудителя в том случае, если привитый человек переносит вирус.

Информация о том, что переболевшим нужно прививаться «Спутником Лайт», а двухкомпонентную вакцину вводить не нужно — медик также опроверг.

— Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться «Спутником Лайт». Далее, если человеку больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом, — сказал Гинцбург в эфире НТВ.

Также эксперт опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. Он подчеркнул, что при вакцинации «Спутником V» работа генов вовсе не изменяется.

При этом специалист указал, что у мужчин, переболевших COVID-19, на длительный срок угнетается репродуктивная система.

1/2
2/2

В середине ноября Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина от COVID-19 не дает никаких побочных эффектов. По его словам, в ходе клинических исследований назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи, не были обнаружены никакие побочные эффекты у человека.

Читайте также:
Вакцина «Спутник V» Коронавирус Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте