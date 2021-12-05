Гинцбург прокомментировал мифы о коронавирусной инфекции

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Многие люди ошибаются в своих суждениях о коронавирусе. Из-за этого некоторые могут пренебрегать правилами защиты во время пандемии COVID-19 или бояться вакцинироваться. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял три популярных мифа о коронавирусной инфекции.

Ученый опроверг заявления о бесполезности ношения медицинских масок. Он напомнил, что она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы и не обладают антителами. Кроме этого он отметил, что маска дает вакцинированным возможность предотвратить передачу возбудителя в том случае, если привитый человек переносит вирус.

Информация о том, что переболевшим нужно прививаться «Спутником Лайт», а двухкомпонентную вакцину вводить не нужно — медик также опроверг.

— Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться «Спутником Лайт». Далее, если человеку больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом, — сказал Гинцбург в эфире НТВ.

Также эксперт опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. Он подчеркнул, что при вакцинации «Спутником V» работа генов вовсе не изменяется.

При этом специалист указал, что у мужчин, переболевших COVID-19, на длительный срок угнетается репродуктивная система.

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В середине ноября Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина от COVID-19 не дает никаких побочных эффектов. По его словам, в ходе клинических исследований назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи, не были обнаружены никакие побочные эффекты у человека.