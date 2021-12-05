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Главы МИД России Лавров и Госдепа США Блинкен поспорили на встрече в Швеции

Виктория Храменкова

Политика
Главы МИД России Лавров и Госдепа США Блинкен поспорили на встрече в Швеции
Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в столице Швеции Стокгольме во время обсуждения событий в Киеве провели напряженный спор. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Спор возник из-за того, что обсуждались ответные меры Запада в случае агрессии со стороны России на территории Украины, сообщают собеседники агентства.

— Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу российского вторжения на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны, — следует из текста.

Также отмечается, что Лавров упомянул, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом.

— Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России, — пишет агентство.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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