Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек

Фото: ako.ru

Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 106 человек.

До этого сообщалось о 99 пострадавших и 51 погибшем. По словам представителя экстренных служб, среди пострадавших 60 горнорабочих и 46 горноспасателей.

Кроме того, за последний день госпитализированы семь горноспасателей, работавших при подъеме ранее обнаруженных тел, с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени».

На данный момент двое горнорабочих и восемь горноспасателей госпитализированы, а 14 горнорабочих и 8 горноспасателей направлены на амбулаторное лечение. Также 44 горнорабочих, 30 горноспасателей выписаны.

— На поверхность подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и 4 горноспасателя. Из них похоронены 11 погибших, — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.