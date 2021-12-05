Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек

Евгений Белоусов

Общество
Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек
Фото: ako.ru

Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 106 человек.

До этого сообщалось о 99 пострадавших и 51 погибшем. По словам представителя экстренных служб, среди пострадавших 60 горнорабочих и 46 горноспасателей.

Кроме того, за последний день госпитализированы семь горноспасателей, работавших при подъеме ранее обнаруженных тел, с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени».

На данный момент двое горнорабочих и восемь горноспасателей госпитализированы, а 14 горнорабочих и 8 горноспасателей направлены на амбулаторное лечение. Также 44 горнорабочих, 30 горноспасателей выписаны.

— На поверхность подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и 4 горноспасателя. Из них похоронены 11 погибших, — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

Читайте также:
Пострадавшие шахта Кемеровская область
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте