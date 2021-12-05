Высадка деревьев завершилась в парке Декабрьского восстания и на Красной Пресне

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Россия, Москва, парк имени Декабрьского вооружённого восстания Карта всех событий

На территории парка Декабрьского восстания, благоустроенных улице Красная Пресня и участке Звенигородского шоссе завершилась высадка деревьев. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В обновленном парке Декабрьского восстания высадили почти 120 взрослых вязов, рябин и кленов, на благоустроенных улице Красная Пресня и участке Звенигородского шоссе до ТТК высадили 73 крупномера, — передает пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что улицу Красная Пресня и участок Звенигородского шоссе украсили клены трех видов — серебристый, красный и остролистный, а также декоративные яблони, вязы и ирга Ламарка. В парке Декабрьского восстания появились вязы двух сортов, рябины, клены, декоративные яблони.

Весной в парке планируется высадить черемуху Маака, говорится в сообщении в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого 3 декабря, сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку кустарников и деревьев вдоль восьми крупных улиц и магистралей города. Всего было высажено около 2,3 тысячи деревьев и более 14 тысяч кустарников.