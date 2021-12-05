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Посол США в РФ: Американские дипломаты не могут получить российские визы

Евгений Белоусов

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Посол США в РФ: Американские дипломаты не могут получить российские визы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Посол США в России Джон Салливан рассказал, что США не могут увеличить дипломатическое присутствие в России из-за проблем с получением российских виз. Об этом он сообщил 5 декабря в интервью изданию РБК.

— Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик, — рассказал Салливан.

Он утверждает, что такие ограничения не помогут построить продуктивных дипломатических отношений. Салливан также отметил, что на данный момент количество американских дипломатов на территории России варьируется между 120–130 гражданами.

— Люди же уезжают в отпуск и так далее. Так что примерная оценка такая. Как я говорил, четыре года назад у нас было 1200 человек, сейчас — только десятая часть, — передает слова посла РБК.

Кроме того, посол заявил, что США привержены работе с российским правительством по стабилизации дипломатических платформ и приведению американского дипломатического присутствия в РФ к паритету с российским дипломатическим присутствием в США, которое значительно превосходит первое.

Днем ранее, 4 декабря, в Государственном департаменте США заявили, что российской и американской сторонам в последние дни удалось достичь некоторого прогресса в вопросах дипломатических виз. В Госдепе отметили, что подход Соединенных Штатов к данному вопросу может помочь установить более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

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