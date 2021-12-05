Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Заслуженный тренер по фигурному катанию дал бесплатный урок москвичам

Сергей Шахиджанян

Общество
Заслуженный тренер по фигурному катанию дал бесплатный урок москвичам
Фото: Сергей Шахиджанян
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве, на Красной площади прошел первый из серии бесплатных мастер-классов известных и заслуженный мастеров спорта — Юрий Овчинников, чемпион Европы 1975 года по фигурному катанию, учил всех желающих азам фигурного катания. Корреспондент ВМ понаблюдал, как 71-летний спортсмен общается с молодыми и даже поучился у него тренерскому мастерству.

— Очень хорошо, что московское правительство организовала множество катков в столице, чтобы люди приобщались к спорту. Конечно, кататься тут, на ГУМ-катке, прямо напротив Спасской башни, в самом центре нашей страны очень приятно! И я постараюсь за время моего часового мастер-класса дать людям уверенность, что стоять на коньках — здорово в любом возрасте! — сказал Юрий Овчинников корреспонденту ВМ перед тренировкой.

Чтобы попасть на мастер класс к олимпийскому чемпиону, нужно было лишь зарегистрироваться на сайте и быть во-время. Программа была произвольная — ведь Овчинников прославился именно как мастер одиночного катания. За тот час с небольшим, что он общался с участниками мастеркласса, не осталось никого, кто не ощутил бы на себе его внимание. Каждому из 24 участников заслуженный тренер уделил внимание.

— Я потом буду тоже у себя в округе учить детей, — радостно сообщила ВМ москвичка Наталья Фрид, — несмотря что я уже в возрасте, но очень люблю и всегда любила занятия физкультурой и те простые советы, что дал Юрий Львович — просто бесценны! Многие пришли на мастер-класс с детьми.

— Я и моя дочь в полном восторге от такого урока! — поделился мнением житель Западного округа столицы, москвич Ринат Канафеев, — У меня была небольшая травма — перезанимался спортом, но, благодаря тому, что дочь вытащила меня на лед, восстанавливаюсь. Очень понравилось, как Юрий Львович Овчинников подходит к обучению — он абсолютно демократичен и в меру требователен — именно то, что нужно детям! Да и взрослым! — заключил Ринат Канафеев.

Заслуженный тренер по фигурному катанию дал бесплатный урок москвичам Фото: Сергей Шахиджанян

Час бесплатного катания на катке пролетел незаметно — падал легкий снежок, а время участники легко отсчитывали по главным часам в стране — с ГУМ-катка они видны с любой точки. Как сказал Юрий Овчинников, с катании самое главное — не бояться. Даже если будут падения, то ничего страшного в этом нет. Он учил ездить задом, вставать в стойку, и — самое сложное — делать фигуру «пистолет».

Удивительно, но почти у всех, кто хотел, все к концу уже стало получаться. По окончании урока у всех сложилось ощущение, что Юрий Львович Овчинников, заслуженный тренер, чемпион СССР и Европы — их давний и добрый знакомый, который все поймет, всему научит и все-все объяснит.

Читайте также:
Тренеры каток Фигурное катание
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте