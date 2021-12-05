Заслуженный тренер по фигурному катанию дал бесплатный урок москвичам

Фото: Сергей Шахиджанян

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве, на Красной площади прошел первый из серии бесплатных мастер-классов известных и заслуженный мастеров спорта — Юрий Овчинников, чемпион Европы 1975 года по фигурному катанию, учил всех желающих азам фигурного катания. Корреспондент ВМ понаблюдал, как 71-летний спортсмен общается с молодыми и даже поучился у него тренерскому мастерству.

— Очень хорошо, что московское правительство организовала множество катков в столице, чтобы люди приобщались к спорту. Конечно, кататься тут, на ГУМ-катке, прямо напротив Спасской башни, в самом центре нашей страны очень приятно! И я постараюсь за время моего часового мастер-класса дать людям уверенность, что стоять на коньках — здорово в любом возрасте! — сказал Юрий Овчинников корреспонденту ВМ перед тренировкой.

Чтобы попасть на мастер класс к олимпийскому чемпиону, нужно было лишь зарегистрироваться на сайте и быть во-время. Программа была произвольная — ведь Овчинников прославился именно как мастер одиночного катания. За тот час с небольшим, что он общался с участниками мастеркласса, не осталось никого, кто не ощутил бы на себе его внимание. Каждому из 24 участников заслуженный тренер уделил внимание.

— Я потом буду тоже у себя в округе учить детей, — радостно сообщила ВМ москвичка Наталья Фрид, — несмотря что я уже в возрасте, но очень люблю и всегда любила занятия физкультурой и те простые советы, что дал Юрий Львович — просто бесценны! Многие пришли на мастер-класс с детьми.

— Я и моя дочь в полном восторге от такого урока! — поделился мнением житель Западного округа столицы, москвич Ринат Канафеев, — У меня была небольшая травма — перезанимался спортом, но, благодаря тому, что дочь вытащила меня на лед, восстанавливаюсь. Очень понравилось, как Юрий Львович Овчинников подходит к обучению — он абсолютно демократичен и в меру требователен — именно то, что нужно детям! Да и взрослым! — заключил Ринат Канафеев.

Фото: Сергей Шахиджанян

Час бесплатного катания на катке пролетел незаметно — падал легкий снежок, а время участники легко отсчитывали по главным часам в стране — с ГУМ-катка они видны с любой точки. Как сказал Юрий Овчинников, с катании самое главное — не бояться. Даже если будут падения, то ничего страшного в этом нет. Он учил ездить задом, вставать в стойку, и — самое сложное — делать фигуру «пистолет».

Удивительно, но почти у всех, кто хотел, все к концу уже стало получаться. По окончании урока у всех сложилось ощущение, что Юрий Львович Овчинников, заслуженный тренер, чемпион СССР и Европы — их давний и добрый знакомый, который все поймет, всему научит и все-все объяснит.