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Ученые назвали новую версию возникновения штамма «омикрон»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые назвали новую версию возникновения штамма «омикрон»
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Ученые рассматривают гипотезу о том, что штамм коронавируса «омикрон» мог появиться после передачи вируса от человека к животному. Об этом рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.

По его словам, ученые все еще пытаются понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени.

— Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени, — передает слова ученого агентство Bloomberg.

Мойо также выразил опасение быстрым распространением нового штамма. По его словам, из этого можно заключить, что «омикрон» накапливает собственный паттерн мутаций.

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До этого врач из Южно-Африканской Республики Анжелика Кутзи сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» имеет характерный симптом: явное першение в горле.

3 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил об отсутствии в РФ случаев заболевания «омикрон»-штаммом.

Позже стало известно, что у двух пассажиров, которые частным бортом прилетели в Россию из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. Специалисты устанавливают ее штамм.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

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