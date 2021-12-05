Ученые назвали новую версию возникновения штамма «омикрон»
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Ученые рассматривают гипотезу о том, что штамм коронавируса «омикрон» мог появиться после передачи вируса от человека к животному. Об этом рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.
По его словам, ученые все еще пытаются понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени.
— Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени, — передает слова ученого агентство Bloomberg.
Мойо также выразил опасение быстрым распространением нового штамма. По его словам, из этого можно заключить, что «омикрон» накапливает собственный паттерн мутаций.
До этого врач из Южно-Африканской Республики Анжелика Кутзи сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» имеет характерный симптом: явное першение в горле.
3 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил об отсутствии в РФ случаев заболевания «омикрон»-штаммом.
Позже стало известно, что у двух пассажиров, которые частным бортом прилетели в Россию из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. Специалисты устанавливают ее штамм.
Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.