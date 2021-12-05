«Огромное спасибо»: Голикова поздравила волонтеров с праздником

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Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила добровольцев и волонтеров с праздником.

— Дорогие друзья, с днем добровольца и волонтера! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо всем тем, кто здесь, в зале, всем тем, кто будет выходить на сцену, как победители, и, конечно, всем тем, кто сегодня трудится в полях, — рассказала представитель правительства.

Добровольцы, как уточнила она, помогают врачам в «красных зонах», а также при проведении вакцинации от коронавируса. Такое большое число волонтеров говорит о том, что нам все под силу, приводит слова Голиковой РИА Новости.

24 ноября Голикова предупредила, что новый эпидемический подъем ожидается в стране в связи с пандемией COVID-19. России следует снизить заболеваемость и достигнуть необходимых показателей коллективного иммунитета, добавила она. Данные меры позволят наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем, заключила вице-премьер.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.