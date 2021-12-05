Польша подтвердила задержание российского сухогруза «Руслана»

Фото: Unsplash

Российский сухогруз «Руслана» перед задержанием не отвечал на вызовы, а часть его экипажа была пьяна. Об этом заявили в морском управлении Гдыня в воскресенье, 5 декабря.

— В ночь с 3 на 4 декабря судно, плавающее под российским флагом, по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka, которая непрерывно ведет мониторинг движения судов. Судно также не отвечало на вызовы капитана порта Гданьск, — говорится в сообщении.

Управление попросило морской пограничный отряд вмешаться в ситуацию из-за возникновения угрозы в движении. На место, как уточняется, было направлено и подразделение морской поисково-спасательной службы.

Пограничникам удалось выявить, что три члена экипажа, включая капитана, были пьяны. Корабль в настоящее время стоит на якоре, правоохранители оформили уведомление о его задержании, отмечает РИА Новости.

4 ноября в посольстве России сообщили о задержании «Академика Иоффе» в Дании. Корабль, как подчеркивается, плавает под флагом России и принадлежит государству. Дипломатическая миссия передала в МИД России копии судебных решений, благодаря которым было произведено задержание.

На борту судна находились более 60 человек. Иск против корабля подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd из-за предыдущей коммерческой деятельности корабля.