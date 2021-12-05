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Резников посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе

Иван Юминов

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Резников посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
Фото: Facebook / Joint Forces Operation

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили передовые позиции военных в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил в воскресенье, 5 декабря.

— В канун тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих наградами и ценными подарками… Кроме того, вместе с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших, — говорится на странице штаба в Facebook.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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