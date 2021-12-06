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Женщина погибла в результате пожара на юго-западе Москвы

Виктория Храменкова

Происшествия
Женщина погибла в результате пожара на юго-западе Москвы
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 114к1 Карта всех событий

В столице на улице Профсоюзной в одном из домов произошел пожар. Один человек скончался. Отмечается, что возгорание было зафиксировано на кухне. Позднее пламя потушилось самостоятельно. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, пожар случился по адресу Профсоюзная, дом 114 корпус 1. Также известно, что из возгорания пожарные вынесли женщину. Пострадавшей оказали первую помощь, но женщина скончалась.

— В пожаре одна погибшая, — отмечается в сообщении.

4 декабря в столичном районе Перово произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, в результате которого один человек скончался.

2 декабря девять человек спасли из горящего здания на Верхнелихоборской улице. В столице в здании по адресу Верхнелихоборская улица, дом 8, произошел пожар. По данным источника, возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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