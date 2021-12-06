Вирусолог рассказал о способе регистрации «Спутника V» в Европе

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В Европе уже долгое время не регистрируют российскую вакцину «Спутник V». Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил причину этого.

Он связал это с тем, что в России в последнее время редко выводились препараты или вакцины на мировой рынок.

— У нас нет культуры оформления этих данных. А направление это сложное. Мы фактически должны научиться делать это de novo, — заявил эксперт в интервью «Известиям».

Волчков также объяснил, что ранее в СССР никогда не стояла задача синхронизировать правила испытаний препаратов с нормами FDA, CDC, EMA, ВОЗ. Теперь же, если российские лекарства или нужно вывести на мировой рынок, то испытания нужно проводить по существующим в мире правилам.

Эксперт предположил, что доклинические и клинические испытания «Спутника V» придется проводить заново. На все процедуры может понадобиться около года.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.