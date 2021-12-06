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Немецкий дипломат заявил, что останавливать «Северный поток — 2» поздно

Виктория Храменкова

В мире
Немецкий дипломат заявил, что останавливать «Северный поток — 2» поздно
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Несмотря на то, что время для остановки работы «Северного потока — 2» ушло, проект все еще «остается проблемой» не только касательно Украины, но и в отношениях Германии и США. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

В интервью газете Handelsblatt он сообщил, что остановка проекта со стороны Берлина могла бы «облегчить жизнь» президенту США Джо Байдену. Однако уже слишком поздно.

— Кроме того, если мы после выхода из атомной энергетики до 2030 года еще намереваемся отказаться от угля, то наша потребность в газе в среднесрочной перспективе не снизится, — сказал дипломат.

Кроме этого, он упомянул, что в Конгрессе не понимают, почему Германия не становится более независимой в вопросе поставок российского газа и — с точки зрения США — «оказывает денежную помощь России».

До этого, 1 ноября, глава украинской компании «Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу «увеличивают шансы войны» между Россией и Украиной.

Немецкий дипломат заявил, что останавливать «Северный поток — 2» поздно Северный поток-2

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией.

1 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что очередные попытки США принять новый пакет санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» нелогичны. По ее словам, игнорирование Европейским союзом (ЕС) новых санкций в отношении «Северного потока — 2» может привести к потере суверенитета.

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