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СМИ: Европа выразила недоверие к сведениям США о «вторжении» РФ на Украину

Виктория Сикерина

В мире
СМИ: Европа выразила недоверие к сведениям США о «вторжении» РФ на Украину
Фото: US Air Force

Несколько государств Европейского союза сперва не поверили сведениям Соединенных Штатов о планируемом «вторжении» России на территорию Украины. Об этом заявили в зарубежном издании Financial Times со ссылкой на источники в понедельник, 6 декабря.

Один из них отметил, что некоторые европейские союзники не восприняли всерьез происходящую ситуацию.

— Мы были удивлены этой разницей в разведданных — как и почему США видели то, чего не видим мы, — сказал источник FT.

В результате власти Соединенных Штатов рассекретили данные разведки, чтобы убедить страны Евросоюза в своей правоте.

— Поступившие данные разведки помогли переключить разговор с того, было ли предупреждение (США — Прим. «ВМ») правильным на то, как лучше сдержать (вероятную агрессию РФ — Прим. «ВМ»), — пишет Financial Times.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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