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День открытых дверей для будущих приемных родителей пройдет в Москве

Евгений Белоусов

Город
День открытых дверей для будущих приемных родителей пройдет в Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Новая Басманная улица, 10с1 Карта всех событий

День открытых дверей для будущих приемных родителей организует Департамент труда и социальной защиты Москвы 8 декабря. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Екатерина Бербер.

— Принять ребенка на воспитание — важный шаг, который требует ответственного подхода и поддержки со стороны специалистов, — отметила Бербер.

По ее словам, на дне открытых дверей будущие приемные родители смогут ознакомиться с информацией о подобных учреждениях, воспитанниках и об условиях их жизни. Кроме того, они смогут получить консультацию по вопросам опеки и усыновления.

— Цель нашей работы — сделать все от нас зависящее, чтобы дети росли и воспитывались в семье, — заявила заместитель руководителя.

Отмечается, что на мероприятии специалисты в области семейного устройства ответят на вопросы об усыновлении и опекунстве, а также помогут кандидатам встать на учет в региональный банк данных. Кроме того, они предложат ознакомиться с анкетами детей, которым нужна семья.

Для участия в дне открытых дверей необходимо заранее зарегистрироваться и иметь при себе документ, подтверждающий личность (паспорт), и QR-код. Планирующим встать на учет в банк данных нужно взять с собой заключение органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем) и СНИЛС.

Подробнее о мероприятии и условиях участия можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

9 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2022 году в Москве появятся еще четыре школы для приемных родителей. Она отметила, что такие школы ощутимо помогают опеке, а открытие новых школ в разных районах поможет горожанам совмещать свои ежедневные дела с посещением занятий.

По ее словам, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и поддержка приемных семей относятся к основным приоритетам правительства Москвы. Благодаря социальной политике города, большая часть детей-сирот (93,3 процента) воспитывается в приемных семьях.

На данный момент в Москве работают 35 школ приемных родителей.

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