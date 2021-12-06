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Стилист дала советы по уходу за волосами в зимний сезон

Ирина Игнатенко

Общество
Стилист дала советы по уходу за волосами в зимний сезон
Фото: Pexels

Чтобы защитить волосы от электризации в холодную погоду, рекомендуется правильно подобрать уход за волосами. Необходимо использовать специальные маски, масла и спреи по уходу для волос. Об этом рассказала стилист Лариса Калашникова.

— Дефицит витаминов, недостаток влаги и плохой уход за волосами приводят к их электризации зимой, — отметила она в комментарии РИАМО.

Она пояснила, что средства для ухода нужно подбирать индивидуально, под каждый тип волос. Всего есть пять групп шампуней и бальзамов: увлажнение, восстановление, для тонких волос, для объема, для кудрявых волос и для выпрямления.

При укладке феном необходимо помнить о термозащите, иначе волосы станут сухими и ломкими. Не стоит забывать и о восстанавливающих спреях.

Стилист подчеркнула, что в зимний период лучше мыть голову теплой водой, а не горячей, чтобы не пересушить волосы и кожу головы.

Состояние волос зависит и от питания. Рацион должен быть сбалансированным, с достаточным количеством витаминов, отметила эксперт.

До этого врач рассказал, к какой неожиданной проблеме может привести отказ от шапки зимой. По его словам, низкая температура воздуха оказывает негативное влияние на кровообращение луковиц волос и кожи головы.

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