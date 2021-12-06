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Опрос показал отношение врачей к законопроекту о QR-кодах в России

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Опрос показал отношение врачей к законопроекту о QR-кодах в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Полностью поддерживает законопроект о QR-кодах в России 24,6 процента медиков. Об этом свидетельствует опрос мобильного приложения «Справочник врача», результаты которого опубликовали в понедельник, 6 декабря.

Около 22 процентов специалистов готовы поддержать введение цифровых документов в случае смягчения нескольких положений, 36,5 процента выступили против.

Также мнения опрошенных врачей разошлись в вопросе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Почти 50 процентов поддержали такую идею, а 50,3 процента выступили против. Около 57 процентов из них посчитали, что власти должны продолжать работу для увеличения доверия граждан к отечественным лекарственным препаратам от заболевания, передает РБК.

Законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест внесли в Государственную думу 12 ноября. Согласно проектам, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе. До 1 февраля при отсутствии документов россияне смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест.

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