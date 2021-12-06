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Названы продукты, которые помогут укрепить суставы

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы продукты, которые помогут укрепить суставы
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион для здоровья суставов.

По словам специалиста, людям с больными суставами прежде всего нужно нормализовать вес. Избыток массы тела создает дополнительную нагрузку на весь организм, в том числе суставы и кости.

Мойсенко советует добавить в рацион рыбные и мясные консервы, холодец и костный бульон. В них содержатся хондроитин и коллаген, укрепляющие хрящевую ткань.

Также необходимо употреблять в пищу красное и белое мясо, сыр, орехи и продукты, богатые жирами растительного происхождения: авокадо, оливковое и кокосовое масла, передает Nation news.

Кроме того, диетолог посоветовала пить больше воды. Чистая природная вода улучшает состояние костной ткани и хрящевых поверхностей, является главным веществом для вывода токсинов.

До этого врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о целебных свойствах хурмы. Хурма содержит много микро- и макроэлементов, таких как магний, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, печени, зрения.

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