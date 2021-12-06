Психологи назвали шесть вещей, о которых лучше не говорить с родственниками

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Психологи объяснили, о чем не стоит рассказывать родственникам.

Во-первых, не стоит говорить о проблемах в браке. Чаще всего парам удается преодолеть разногласия, а родственники часто получают козырь, который впоследствии смогут использовать, чтобы контролировать поведение собственных детей.

Во-вторых, не стоит рассказывать о перспективах карьерного роста. Лучше сообщить об этом, когда повышение уже произошло, чтобы не выглядеть неудачником в глазах родственников.

Эксперты не советуют рассказывать о своих финансовых делах. Если много говорить о тратах, можно получить упреки в транжирстве. Если будете жаловаться на долги, родственники будут упрекать в неумении обращаться с деньгами.

Кроме того, психологи считают, что не стоит рассказывать о планах на отдых, делиться планами на будущее и подробностями интимной жизни, передает Life.ru.

До этого семейный психолог назвала признаки супружеской измены. Так, первым серьезным поводом задуматься о неверности второй половинки могут служить участившиеся командировки и отъезды.