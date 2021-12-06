Трое неизвестных избили и ограбили безработного москвича в Текстильщиках
На юго-востоке столицы 30-летний безработный мужчина стал жертвой разбойного нападения. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел вечером 4 декабря рядом с домом 1 на Грайвороновской улице. Трое неизвестных напали на москвича. Они избили его, а также нанесли колото-резаные ранения. После этого злоумышленники похитили куртку мужчины и скрылись с места преступления.
Москвича доставили в больницу с многочисленными повреждениями, среди которых сотрясение головного мозга и переломы ребер.
По словам потерпевшего, в похищенной куртке находился его паспорт. Ему нанесли материальный ущерб на пять тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Похожий случай произошел в жилом доме на улице Дорожная. Двое злоумышленников поджидали свою жертву в подъезде. Когда мужчина зашел внутрь они похитили у него телефон, угрожая ножом. После этого налетчики скрылись. Потерпевший обратился в полицию.
Спустя некоторое время полиция задержала нарушителей. Ими оказались безработные граждане 1992 и 1998 годов рождения. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».