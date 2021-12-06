«Работать без них»: Минстрой оценил ситуацию с мигрантами на стройках в РФ

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Каждый из 85 регионов России способен обойтись без помощи мигрантов на стройках. Такое мнение выразил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в понедельник, 6 декабря.

Он отметил, что для полного перехода исключительно на отечественных специалистов требуется много времени и тщательная подготовка.

— Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры — и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь, — цитирует слова главы ведомства РИА Новости Недвижимость.

23 ноября в Министерстве труда РФ рассказали, что иностранцы смогут дистанционно искать подходящую работу и заключать договоры с работодателями в стране. Проект предлагает расширить функционал платформы «Работа в России». Данное нововведение позволит интегрировать ее с мобильным приложением.

29 ноября заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России требуются новые меры, которые позволят мигрантам лучше адаптироваться в стране.