Ремонт бывших палат гоф-юнкера Машкова завершился в Москве

Фото: Александр Иванов / um.mos.ru

Ремонт здания, где жил гоф-юнкер Василий Машков, завершился в столице. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказали в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта (ФКР).

Фасад здания, построенного в 1752 году, расчистили, обработали антисептическим составом, оштукатурили и окрасили в молочный цвет. Пилястры, лепнина и карниз выкрашены в белый. Кроме того, специалисты оштукатурили и покрасили стены в подъезде и облицевали керамогранитной плиткой лестничные площадки и входные тамбуры.

На сегодняшний день в здании располагается всего три квартиры, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что на ВДНХ на фасад павильона № 15 вернулись горельефы и барельефы. Элементы были воссозданы по фотографиям прошлого века. После реставрации павильон № 15 откроется практически в том же виде, в котором он был в 1954 году. В здании разместится музей Олимпийского комитета России.

Кроме того, глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что департамент утвердил проект работ по реставрации памятника конструктору вертолетов Михаилу Милю в районе Выхино-Жулебино. Памятник будет отреставрирован в 2022–2023 годах.