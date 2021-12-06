В России выявили 32 136 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 32 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы в понедельник, 6 декабря.

При этом 8 процентов заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3134 случаев заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 1184 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели еще 28 070 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, за весь период пандемии в стране зарегистрировали 9 833 749 заболевших. Из них полностью выздоровели 8 530 476 человек, а скончались — 282 462, говорится в сообщении.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность. Всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым, заключила Попова.