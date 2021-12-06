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Евгений Стружак поздравил «Вечернюю Москву» с днем рождения

Марьяна Шевцова

Общество
Евгений Стружак поздравил «Вечернюю Москву» с днем рождения
Фото: Из личного архива Евгения Стружака

6 декабря газета «Вечерняя Москва» отмечает свой 98-й день рождения. С праздником издание поздравил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— Дорогая редакция газеты «Вечерняя Москва»! От имени всего коллектива столичного департамента труда и соцзащиты и себя лично поздравляю одну из старейших городских газет с 98-летием! Издание «Вечерней Москвы» почти век освещает важнейшие события столицы: рассказывает об удивительных людях, запускает новые проекты, своевременно доносит до москвичей всю важную информацию, связанную с их социальной поддержкой и помощью. Спасибо вам за это! Радует, что газета не только сохраняет полюбившиеся читателям традиции, но и постоянно развивается, ищет интересные форматы подачи материалов. Все это возможно благодаря таланту и мастерству коллектива: редакторов, журналистов, корреспондентов, фотографов и других сотрудников издания. Хочу поблагодарить за сотрудничество и профессиональный коллектив редакции, пожелать вам сил и энергии, вдохновения и интересных тем, — сказал Евгений Стружак.

Коллектив нашего издания к этому дню получил немало теплых поздравлений от своих верных друзей-читателей и партнеров. Некоторые из них мы сегодня публикуем.

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