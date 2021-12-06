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Акцию «День открытых дверей для предпринимателей» проведут в столице

Евгений Белоусов

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Акцию «День открытых дверей для предпринимателей» проведут в столице
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Управлении Роспотребнадзора по Москве 9 декабря пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей». Мероприятие пройдет в удаленном режиме.

Отмечается, что мероприятие направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Управления, о правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, профилактику распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019), на повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения и на защиту прав потребителей.

5 декабря стало известно, что в России будет создана федеральная информационная система санитарно-эпидемических сведений. Формированием и ведением системы будет заниматься Роспотребнадзор. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры.

6 декабря сообщалось, что в рамках недели «Моспром studweek» 18 декабря пройдет день карьеры для студентов технических вузов Москвы. Студенты смогут посетить коуч-сессии, на которых специалисты поделятся с ними секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями.

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