Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В народном календаре эту дату прозвали днем Катерины Санницы. С 7 декабря открывали санную дорогу, детки катались на санках, а те, кто постарше — на санях, в которые запрягали украшенную лошадь. Холостые девушки и парни присматривались к потенциальным невестам и женихам, чтобы сыграть свадьбу после Рождества Христова. Название дня произошло от имени великомученицы Екатерины Александрийской, которая считается покровительницей российского города Екатеринбург и итальянской коммуны Злудерно.

Вечером на Екатерину было принято гадать. Девушки, мечтающие о замужестве, сажали в кадки молодые ветви вишни. Если веточка расцветет к Новому году или Рождеству, то в следующем году ее хозяйка под венец пойдет.

Также ветки вишни девушки ставили в воду. Чья расцветет первой, та и замуж скорее выйдет. В этот день было принято устраивать гонки на санях. Все жители селения собирались на пригорке и катались на повозках. Принимали участие в гонках парни и молодые мужчины, а девушки болели за них.

Молодожены 7 декабря находились в центре внимания. Перед их домом клали вывернутый мехом наружу тулуп, по которому они должны были пройти. Этот обряд помогал уберечь семейное счастье от дурного глаза.

Приметы погоды:

Если погода ясная 7 декабря, то зима холодной будет.

Если же тепло за окном, то морозы ударят во второй половине декабря.

Звезды маленького размера –— ожидается снегопад.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 7 декабря узнать, выйдешь ли замуж

Именины отмечают: Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений, Михаил, Екатерина, Алексей, Григорий.