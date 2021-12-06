Москвичку, пытавшуюся сжечь знакомого в подъезде, отправили на принудительное лечение

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Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

В столице суд назначил принудительное лечение 28-летней женщине, которая подожгла своего приятеля. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в январе этого года в подъезде жилого дома на улице Борисовские пруды. Женщина употребляла там алкоголь со своим 42-летним знакомым. В какой-то момент она избила своего собутыльника, а затем облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Злоумышленница скрылась с места происшествия, а мужчина от полученных ожогов скончался.

Спустя некоторое время женщину задержали. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что она страдает хроническим психическим расстройством.

— Суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — заключила Нефедова.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании денежной компенсации с футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла за драку с водителем Виталием Соловчуком. Кокорину и его брату предстоит выплатить потерпевшему по 50 тысяч рублей.