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Бойцу ММА Чоршанбиеву грозит депортация из России после гонок в Лефортовском тоннеле

Илья Ашуров

Происшествия
Бойцу ММА Чоршанбиеву грозит депортация из России после гонок в Лефортовском тоннеле
Фото: Скриншот с видео МВД

Российские власти могут депортировать из страны бойца ММА и блогера Чоршанбе Чоршанбиева, который на прошлой неделе был задержан за гонки в Лефортовском тоннеле. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин, 6 декабря.

По словам представителя ведомства, на Чоршанбиева, задержанного за лихачество в Москве, составлен протокол о нарушении правил въезда в РФ, ему грозит высылка из страны.

— Мужчине грозит административный штраф в размере до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, — отметил Владимир Васенин, добавив, что материал направлен для рассмотрения в суд.

В пятницу, 3 декабря, начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что 26-летний Чоршанбиев публиковал нарушения ПДД в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранителей.

Впоследствии его машину остановили на 92-м километре внешней стороны МКАД, мужчину доставили в отдел ГИБДД по ЮВАО для разбирательства.

При задержании Чоршанбиев предъявил водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории России. Также у него отсутствовал полис ОСАГО. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку, а его самого привлекли к административной ответственности.

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