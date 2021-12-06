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Эндокринолог Михалева назвала полезные свойства граната

Анастасия Колоскова

Общество
Эндокринолог Михалева назвала полезные свойства граната
Косточка граната может наградить вас растением удивительной красоты. Гранат прорастает довольно быстро, со временем начнет формироваться деревце / Фото: pixabay.com

Мякоть, сок и семена граната содержат семь групп биологически активных веществ, которые обладают антиоксидантными, а также другими свойствами. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Первая группа — гидролизуемые танины. Микрофлора кишечника человека позволяет вырабатывать из них уролитины, которые предотвращают онкологию, воспаления, повышают иммунитет, а также борются с заболеваниями сердца и останавливают старение.

Вторая — флавоноиды, оказывающие влияние на многие аспекты профилактики и лечения болезней. Они способствуют блокировке накоплений на стенках сосудов холестерина и окисленных липидов. Также эти активные вещества тормозят развитие атеросклероза.

Третья группа включает лигнаны, которые особенно полезны для здоровья женщин, так как снижают симптомы дефицита эстрогенов при менопаузе, такие как приливы, повышенная потливость и нарушения сна.

Четвертая группа — это жирные кислоты и липиды, по своим свойствам сходные с омегой-3. Они помогают при диабете и ожирении, а также снижают стеатоз и фиброз печени и улучшают функцию митохондрий печени.

Пятая группа включает пищевые волокна, или клетчатку. Она способствует работе кишечника и снижает уровень холестерина.

В шестую группу входят витамины С, Н, РР, В2, В5, В6, В9, каротиноиды, а также калий, магний, кальций, марганец, йод, железо, фосфор и натрий.

Седьмая группа — другие биологически активные вещества, обладающие антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами, а также стимулирующими рост нормальной кишечной микробиоты, пишут «Известия».

До этого нутрициолог Анна Дробышева рассказала о пользе редьки для женского и мужского здоровья.

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