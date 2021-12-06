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Врач рассказал, какие комнатные растения укрепляют здоровье

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, какие комнатные растения укрепляют здоровье
Фото: pixabay.com

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, какие комнатные растения способны защитить квартиру от вирусов.

Такие растения богаты фитонцидами — веществами, уничтожающими патогенную микрофлору. Они могут выступать в качестве природных обеззараживателей воздуха.

Отмечается, что самый эффективный борец с вирусами — это эвкалипт. Его стоит приобрести в квартиру тем, кто страдает болезнями верхних дыхательных путей.

— Миниатюрные цитрусовые деревья — лимон, мандарин, апельсин — прекрасно очищают воздух и делают его непригодным для жизни вирусов и бактерий. Хвойные — пихта, можжевельник и другие — также содержат много эфирных масел с антисептическим эффектом, — рассказал Асанов в комментарии «Радио 1».

Лаванда больше известна своими успокаивающими свойствами, но и она может служить в качестве антисептика.

До этого эксперт рассказал о секретах ухода за комнатными растениями зимой. Врач добавил, что способны бороться с бактериями лук и чеснок, которые можно выращивать на подоконнике. Пересаживать растения перед зимним периодом не следует, но можно обновить верхний слой земли, аккуратно сняв старый обычной ложкой.

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